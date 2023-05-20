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كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-20 | 13:37
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كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"
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كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"

كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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