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اردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

تقارير نشرة الاخبار
2023-05-29 | 07:55
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اردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة
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اردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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