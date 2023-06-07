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لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
الكاتب:
إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-07 | 13:11
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لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
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لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
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