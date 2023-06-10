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للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-10 | 13:50
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للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!
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للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!

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