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بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب

تقارير نشرة الاخبار
2023-06-14 | 14:39
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بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
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بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب

 
 
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