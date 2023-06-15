الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان

بسام أبو زيد الكاتب: بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-15 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

المحادثات

ماكرون

سلمان

LBCI التالي
المطبخ اللبناني ومنتجاته نحو اسواق عالمية جديدة
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:11

الخزانة الأميركية: إيرادات النفط الروسي تراجعت بنحو 50 بالمئة منذ تحديد سقف للأسعار

LBCI
أخبار دولية
16:07

الأمم المتحدة: على العالم منع وقوع "كارثة إنسانية" جديدة في دارفور

LBCI
أخبار دولية
14:57

غوتيريش: استجابة العالم لأزمة المناخ "مثيرة للشفقة"

LBCI
أخبار دولية
14:33

ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري دعا الى جلسة عامة تشريعية الاثنين المقبل

LBCI
خبر عاجل
2023-06-14

الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس

LBCI
منوعات
05:11

بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟

LBCI
أخبار دولية
14:33

ثلاثة جرحى على الأقل في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة في مالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟

LBCI
أخبار دولية
13:32

الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:41

ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)

LBCI
اقتصاد
03:35

تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟

LBCI
فنّ
04:22

أمونة عيد زوجة طوني عيسى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلاده (صور)

LBCI
فنّ
04:51

عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:47

هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام

LBCI
صحف اليوم
01:02

"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)

LBCI
أخبار دولية
08:52

560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة

LBCI
منوعات
07:00

بعد ذبحه "طالبة المنصورة" نيرة أشرف... رسالة مؤثرة من محمد عادل لوالدته قبل إعدامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More