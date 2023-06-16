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شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-16 | 13:33
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شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
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شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
أصحاب الهمم
الأولمبياد الخاص
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