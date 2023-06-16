الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics

تقارير نشرة الاخبار
2023-06-16 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


تقارير نشرة الاخبار

رياضة

أصحاب الهمم

الأولمبياد الخاص

Special Olympics

LBCI التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 16-06-2023
الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:30

اليونيفيل إفتتحت معرضا للصور الفوتوغرافية بمناسبة الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
15:18

رئيس جنوب إفريقيا يدعو من كييف كلا من أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد"

LBCI
آخر الأخبار
15:08

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى سيدة لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71702021

LBCI
أخبار دولية
15:06

واشنطن تخصص 205 ملايين دولار كمساعدة إنسانية لأوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-07

البيت الأبيض يدعو الأميركيين لاتّخاذ "احتياطات" بسبب تلّوث الهواء من جراء حرائق في كندا

LBCI
خبر عاجل
2023-06-13

مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل بتعيين محاميين لمساعدة هيئة القضايا في دعوى رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي

LBCI
امن وقضاء
08:48

مشتبه بهما بجرمي إطلاق نار ومخدّرات في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح: سنة الحب والعمل بانتظار برج الأسد... وفرص عديدة بانتظاره

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الامارات وروسيا مدّ لجسور الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

خمسة مليارات دولار من قطر للعراق..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

بن سلمان في باريس لتسعة ايام: الاستثمار والتطوير قبل السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:58

محادثات ماكرون بن سلمان.. لا تقدّم في الموضوع الرئاسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:16

اليكم اسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
07:26

مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة

LBCI
منوعات
03:53

بوجهٍ ملطخ بالدماء استمرّ برحلته... طائر ضخم اصطدم بالطيارة والنتيجة كارثية! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:49

كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن

LBCI
أمن وقضاء
05:02

تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...

LBCI
أخبار دولية
01:12

فرانس برس: الأرجنتين تسعى إلى اعتقال أربعة لبنانيين على خلفية تفجير عام 1994

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الشرق الأوسط": لبنان نجا من أزمة على خلفية التصويت.. الأصوات التي نالها فرنجية رسالة واضحة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:59

بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More