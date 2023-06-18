الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-18 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
0
min
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً
بطولة العالم
رياضة
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
12:33
هاجمه وجرّه أسفل أحد السدود... دب أسود ينهي حياة جاكسون الستينيّ!
منوعات
12:33
هاجمه وجرّه أسفل أحد السدود... دب أسود ينهي حياة جاكسون الستينيّ!
0
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
0
أخبار دولية
11:59
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن
أخبار دولية
11:59
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن
0
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية: جريحان في تصادم بين سيارتين عصر اليوم على طريق عام بلدة حراجل كسروان
آخر الأخبار
11:57
الوكالة الوطنية: جريحان في تصادم بين سيارتين عصر اليوم على طريق عام بلدة حراجل كسروان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-15
أراد تلقين عائلته درساً... بلجيكي يزيّف جنازته ويُفاجئ الجميع بحضوره! (فيديو)
منوعات
2023-06-15
أراد تلقين عائلته درساً... بلجيكي يزيّف جنازته ويُفاجئ الجميع بحضوره! (فيديو)
0
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
0
خبر عاجل
2023-05-31
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني
خبر عاجل
2023-05-31
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني
0
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
07:55
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
0
أخبار لبنان
05:28
الشيخ قاووق: من يرفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
05:28
الشيخ قاووق: من يرفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
04:57
الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي؟
أخبار لبنان
04:57
الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
0
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
2
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
3
صحف اليوم
00:40
الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)
4
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
5
آخر الأخبار
17:30
لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
آخر الأخبار
17:30
لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
6
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
7
أخبار لبنان
09:24
أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء
أخبار لبنان
09:24
أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء
8
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More