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أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-18 | 13:37
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أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
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أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
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