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حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-19 | 13:14
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حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
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حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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