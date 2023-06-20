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إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-20 | 13:58
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إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية
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إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

إجتماعان مهمان عن سوريا في العاصمة الكازخستانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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