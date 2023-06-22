لو دريان يستكمل جولته على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين... ماذا في جدول لقاءاته اليوم؟

يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهو حرص على القاء تصريح من بكركي، اكد فيه انه لا يحمل أي طرح مشددا على ان الحل في الدرجة الأولى يأتي من اللبنانيين.



ماذا في جدول لقاءاته اليوم؟