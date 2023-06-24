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أهلا بهالطلة من حمانا بلدة الكرز!
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24 | 14:05
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أهلا بهالطلة من حمانا بلدة الكرز!
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أهلا بهالطلة من حمانا بلدة الكرز!
أهلا بهالطلة من حمانا بلدة الكرز!
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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