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LBCI

بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟

نيكول الحجل الكاتب: نيكول الحجل
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-25 | 08:07
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بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟
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بعد عودة الهدوء على الأرض... ما هي بنود الاتفاق بين موسكو وفاغنر؟

 
 
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