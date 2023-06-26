مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة

مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة

بفعل دخول البطاطا السورية الى السوق اللبناني بسعرِ اقل من الانتاج المحلي بسبب التهريب، إضطر المزارعون ان يًخفضوا أسعارَهم، وبخسارة، ليستطيعوا المنافسة.



ورمت وزارة الزراعة الكرة في ملعبِ الأجهزةِ الأمنية لمراقبة الحدود، وحذرت من استمرارِ التهريب لمخاطرِه الكبيرة على الإقتصاد الوطني من ناحية، وعلى الأمنِ الغذائي من ناحية ٍثانية.