الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-26 | 13:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
min
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
يستضيفُ
"بيروت
عاصمةُ
الشباب
العربي
2023"..
ينتظرُنا؟
التالي
آخر المعطيات عن تداعيات تمرد فاغنر في روسيا
كيف سيتعامل الرئيس الروسي مع تمرد الاربع وعشرين ساعة الذي شكّل أكبر تحد له منذ وصوله للسلطة عام 1999؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:57
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
آخر الأخبار
14:57
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
0
آخر الأخبار
14:52
وليد نصار لـ "عشرين 30": أفضّل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط
آخر الأخبار
14:52
وليد نصار لـ "عشرين 30": أفضّل دمج بعض الوزارات الصغيرة المتكاملة واستحداث وزارة التخطيط
0
آخر الأخبار
14:51
وليد نصار لـ "عشرين 30": نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية
آخر الأخبار
14:51
وليد نصار لـ "عشرين 30": نعمل بالموازنة التي تملكها الوزارة ولم نأخذ سلفة والاتكال هو على القطاع الخاص بالنشاط والانتاجية والمشاريع الذكية
0
آخر الأخبار
14:46
باسكال عبد الله خبير ومستشار في تطوير السياحة المستدامة في لبنان والمنطقة لـ "عشرين 30": القطاع السياحي مرن ويُعتمد عليه ويستطيع أن يحقق نموًّا بسرعة أكثر من القطاعات الأخرى
آخر الأخبار
14:46
باسكال عبد الله خبير ومستشار في تطوير السياحة المستدامة في لبنان والمنطقة لـ "عشرين 30": القطاع السياحي مرن ويُعتمد عليه ويستطيع أن يحقق نموًّا بسرعة أكثر من القطاعات الأخرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
0
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
اقتصاد
12:16
المالية : تحويل معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين ورواتب القوى العسكرية اعتبارا من صباح غد
0
اسرار
23:34
أسرار الصحف 26-06-2023
اسرار
23:34
أسرار الصحف 26-06-2023
0
رياضة
07:35
ميسي شعر بـ"خيبة أمل كبيرة"... والسبب؟!
رياضة
07:35
ميسي شعر بـ"خيبة أمل كبيرة"... والسبب؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
رياضة
14:14
بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
تقارير نشرة الاخبار
14:11
ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
تقارير نشرة الاخبار
14:01
وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟
0
أخبار لبنان
13:45
علي فياض: الحوار يسمح بالتوسع في البحث
أخبار لبنان
13:45
علي فياض: الحوار يسمح بالتوسع في البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
منوعات
07:07
"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!
2
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
منوعات
05:16
شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!
3
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
أخبار دولية
11:06
بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية
4
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
خبر عاجل
06:37
اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور
5
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
أمن وقضاء
02:14
توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)
6
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
خبر عاجل
15:19
خسارة لبنان أمام منتخب مدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بنتيجة نهائية ٨٣-٦٦
7
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
فنّ
05:40
الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)
8
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
أخبار لبنان
10:18
وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More