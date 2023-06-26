افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي

في إطار المشاريع الإنسانية والإنمائية التي تقوم بها جمعية "كلنا عيلة" من أجل تعزيز المساواة في تأمين الرعاية الصحية الأولية والحفاظ على كرامة الافراد ومساندة اللبنانيين في مواجهة التحديات الصحية المترتبة من جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، افتتحت الجمعية مركزاً صحياً جديداً في حرم مستشفى القرطباوي.واعلنت الجمعية انها تساعد أكثر من 8523 عائلة على جميع الاراضي اللبناني شهريا.