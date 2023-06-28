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الكاتب:
بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-28 | 13:45
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توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
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توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
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