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ذرائع متعددة ساقتها الحكومة للإمتناع عن التصويت على كشف مصير المفقودين في سوريا

بسّام أبو زيد الكاتب: بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-30 | 13:22
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ذرائع متعددة ساقتها الحكومة للإمتناع عن التصويت على كشف مصير المفقودين في سوريا
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ذرائع متعددة ساقتها الحكومة للإمتناع عن التصويت على كشف مصير المفقودين في سوريا

ذرائع متعددة ساقتها الحكومة للإمتناع عن التصويت على كشف مصير المفقودين في سوريا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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