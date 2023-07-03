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بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-03 | 06:51
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بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام
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بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

أجواء الحداد تعمّ بشري

تشهدُ بلدة بشري اقفالاً عاماً للمحلات التجارية والمؤسسات السياحية حيث تعيش اليوم حداداً تاماً على مقتل الشابين هيثم ومالك طوق في القُرنة السوداء.

وسيُحتفل بالصلاة على راحة نفسيهِما عصر اليوم في كنيسة السيدة في البلدة.

فماذا في التفاصيل؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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