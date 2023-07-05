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"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-05 | 13:10
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"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟
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"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟

 
 
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