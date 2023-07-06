تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

الحدث اليوم كان جنوبًا حيث سجل تطور أمني تمثل بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدًا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليسقط بعدها في الأراضي اللبنانية.



فكيف كان الرد الإسرائيلي؟ وكيف هو الوضع الآن؟