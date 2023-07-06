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تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06 | 06:55
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تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
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تطور أمني في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟

الحدث اليوم كان جنوبًا حيث سجل تطور أمني تمثل بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية وتحديدًا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري في الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليسقط بعدها في الأراضي اللبنانية.

فكيف كان الرد الإسرائيلي؟ وكيف هو الوضع الآن؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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