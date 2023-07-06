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نواب الحاكم: لتعيين حاكم جديد أو الإستقالة

بسّام أبو زيد الكاتب: بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-06 | 13:29
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نواب الحاكم: لتعيين حاكم جديد أو الإستقالة
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نواب الحاكم: لتعيين حاكم جديد أو الإستقالة

نواب الحاكم: لتعيين حاكم جديد أو الإستقالة

 
 
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