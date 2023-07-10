0min

منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل

منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



