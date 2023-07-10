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نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-10 | 13:56
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نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
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نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة

نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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