قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات

أعلن وزير الصحة فراس الابيض للـ LBCI استكمال الاجراءات المتخذة في الحضانات ومراجعتها في اجتماع اليوم. وقال: "كنا سحبنا الرخصة من الحضانة التي حصل فيها تعنيف الاطفال، واقفلناها، واليوم راجعنا الاجراءات بالاجتماع كالزيارات الفجائية ووضع كاميرات وتدريب العاملين بالحضانات والتاكد من أهليتهم بين فترة واخرى".