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قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-11 | 06:52
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قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
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قضية تعنيف الاطفال في حضانة في الفنار ما زالت تتفاعل... وزير الصحة: راجعنا كل الاجراءات
أعلن وزير الصحة فراس الابيض للـ LBCI استكمال الاجراءات المتخذة في الحضانات ومراجعتها في اجتماع اليوم. وقال: "كنا سحبنا الرخصة من الحضانة التي حصل فيها تعنيف الاطفال، واقفلناها، واليوم راجعنا الاجراءات بالاجتماع كالزيارات الفجائية ووضع كاميرات وتدريب العاملين بالحضانات والتاكد من أهليتهم بين فترة واخرى". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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