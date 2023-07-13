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هل ستتمكن طهران من افشال مفاعيل العقوبات الاميركية عليها؟
الكاتب:
نيكول الحجل
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-13 | 13:57
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هل ستتمكن طهران من افشال مفاعيل العقوبات الاميركية عليها؟
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هل ستتمكن طهران من افشال مفاعيل العقوبات الاميركية عليها؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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