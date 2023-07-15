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أين هو المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي؟

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15 | 13:51
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أين هو المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي؟
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أين هو المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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