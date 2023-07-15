ما سبب ارتفاع سعر صرف الدولار؟

ما سبب هذا الارتفاع؟

على الخط المالي، فجأة بدأ سعر الدولار يرتفع مساء حيث سجل ارتفاعا حوالي ٨ آلاف ليسجل سعر ٩٩ الف ليرة بعدما كان التعامل به على سعر ٩١٥٠٠ صباحًا.



ما سبب هذا الارتفاع؟