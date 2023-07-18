موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...

حضر في مجلس النواب اليوم دور نيابةِ حاكميةِ مصرفِ لبنان ما بعد الواحد والثلاثين من تموز، موعد انتهاءِ ولايةِ رياض سلامة، والثاني ملفُ النزوحِ خصوصًا بعد التوصيةِ الاخيرةِ للبرلمانِ الاوروبي.



الموضوعُ الاول حضر على طاولة لجنةِ الادارة والعدلِ النيابية، في جلسةٍ وصفَها النائب مروان حمادة بالاخطر.

وعلمت الـLBCI أن جلسة ثانية للجنة الادارة والعدل يقدم في خلالها نواب حاكم مصرف لبنان تصورا للسياسة المالية والنقدية التي ستعتمد بعد نهاية ولاية سلامة.