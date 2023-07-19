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جلسات مناقشة مشروع الموازنة توسّع الكباش بين ميقاتي والوطني الحر؟
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-19 | 13:19
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جلسات مناقشة مشروع الموازنة توسّع الكباش بين ميقاتي والوطني الحر؟
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جلسات مناقشة مشروع الموازنة توسّع الكباش بين ميقاتي والوطني الحر؟
جلسات مناقشة مشروع الموازنة توسّع الكباش بين ميقاتي والوطني الحر؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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