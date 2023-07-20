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مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
الكاتب:
سيلينا بريدي
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-20 | 13:38
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مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
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مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تنطلق مهرجانات بيت الدين اليوم والجمهور على موعد مع الحفلات العربية والأجنبية.
ماذا في التفاصيل؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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