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تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-21 | 07:53
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تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
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تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
لاتزال تداعيات تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم تتفاعل.
وفي لبنان، نُظمت وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة.
*
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