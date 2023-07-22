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بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
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مبابي يرفض عقد المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-22 | 14:05
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مبابي يرفض عقد المليار يورو
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مبابي يرفض عقد المليار يورو
مبابي يرفض عقد المليار يورو
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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