الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
0
min
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
منتخب لبنان
كأس العالم
معسكر
جزين
التالي
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:19
تسعة قتلى في تحطّم طائرة في السودان... والجيش يشير إلى "عطل فني"
أخبار دولية
17:19
تسعة قتلى في تحطّم طائرة في السودان... والجيش يشير إلى "عطل فني"
0
أخبار دولية
16:58
الإكوادور تعزز التدابير الأمنية في سجونها
أخبار دولية
16:58
الإكوادور تعزز التدابير الأمنية في سجونها
0
أخبار لبنان
16:36
مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا... وأزعور ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي
أخبار لبنان
16:36
مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا... وأزعور ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي
0
أخبار لبنان
15:40
رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ من "التيار" أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور
أخبار لبنان
15:40
رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ من "التيار" أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-20
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
منوعات
2023-07-20
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
0
أخبار دولية
2023-06-22
مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين
أخبار دولية
2023-06-22
مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين
0
صحف اليوم
2023-06-06
أوساط سياسية لـ"الجمهورية": أزعور يتصرف على قاعدة "انتخبوني ومن ثم أستقيل"
صحف اليوم
2023-06-06
أوساط سياسية لـ"الجمهورية": أزعور يتصرف على قاعدة "انتخبوني ومن ثم أستقيل"
0
منوعات
06:17
كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)
منوعات
06:17
كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
2
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
3
منوعات
08:33
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
منوعات
08:33
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
4
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
5
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
6
امن وقضاء
06:18
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
امن وقضاء
06:18
معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية
7
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
8
أمن وقضاء
02:32
العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين
أمن وقضاء
02:32
العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More