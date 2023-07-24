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ميقاتي استمهل نواب الحاكم لتأمين تغطية قانونية لتمويل الدولة

بسّام أبو زيد الكاتب: بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-24 | 13:11
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ميقاتي استمهل نواب الحاكم لتأمين تغطية قانونية لتمويل الدولة
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ميقاتي استمهل نواب الحاكم لتأمين تغطية قانونية لتمويل الدولة

ميقاتي استمهل نواب الحاكم لتأمين تغطية قانونية لتمويل الدولة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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