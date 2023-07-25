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حرائق وفيضانات تغرق دول البحر المتوسط

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-25 | 08:24
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حرائق وفيضانات تغرق دول البحر المتوسط

 
 
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