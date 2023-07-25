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تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-25 | 13:56
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تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
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تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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