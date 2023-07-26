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هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
الكاتب:
رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-26 | 14:15
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هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
هل ينقسم الجيش الإسرائيلي؟
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