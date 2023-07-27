الجلسة الوزارية لم تنعقد... الصورة في ما خص مصير الحاكمية ضبابية

خمسة أيام على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وحتى الان ما زالت الصورة ضبابية في ما خص مصير الحاكمية.



حكومة تصريف الاعمال التي كان يفترض ان تعقد جلسة للبحث في الوضع المالي ، لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب، وميقاتي يقول: "فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره".



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