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مع فشل الحكومة بالاجتماع... هل من مسار قرر نواب الحاكم اتخاذه؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-07-27 | 07:15
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مع فشل الحكومة بالاجتماع... هل من مسار قرر نواب الحاكم اتخاذه؟
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مع فشل الحكومة بالاجتماع... هل من مسار قرر نواب الحاكم اتخاذه؟

 
 
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