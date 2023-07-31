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منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
الكاتب:
ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-31 | 14:05
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منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
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منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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