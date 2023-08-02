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الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة باستثناء بعض الخروق
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-02 | 06:03
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الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة باستثناء بعض الخروق
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الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة باستثناء بعض الخروق
يخيم الهدوء على مخيم عين الحلوة، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصر أمس، باستثناء بعض الخروق.
وقد أسفرت الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت، عن مقتل عشرة اشخاص واكثر من ستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات الذين ينتظرون عودتهم الى منازلهم لتفقدها.
*
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