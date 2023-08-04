تحركات شعبية على الارض في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب

تحلّ اليوم الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب 2020، وحتى اليوم لا حقيقة ولا مسؤولياتٍ ولا حساب.



وفي الذكرى تحركات شعبية على الارض تلتقي كلها في محيط المرفأ.



التحركات بدأت اليوم من امام فوج الاطفاء في الكرنتينا، لتلتقي عصرا في محيط تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت.