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في ذكرى ٤ آب ..هذا ما تخبره كلير لإبنتها التي ولدت في يوم وفاة جدها جراء الإنفجار
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-04 | 13:02
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في ذكرى ٤ آب ..هذا ما تخبره كلير لإبنتها التي ولدت في يوم وفاة جدها جراء الإنفجار
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في ذكرى ٤ آب ..هذا ما تخبره كلير لإبنتها التي ولدت في يوم وفاة جدها جراء الإنفجار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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