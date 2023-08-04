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تقاذُف كرة مسؤولية الإقتراض بين الحكومة والمجلس.. والمركزي لن ندفع دولارا من دون قانون

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-04 | 13:54
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تقاذُف كرة مسؤولية الإقتراض بين الحكومة والمجلس.. والمركزي لن ندفع دولارا من دون قانون
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تقاذُف كرة مسؤولية الإقتراض بين الحكومة والمجلس.. والمركزي لن ندفع دولارا من دون قانون

تقاذُف كرة مسؤولية الإقتراض بين الحكومة والمجلس.. والمركزي لن ندفع دولارا من دون قانون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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