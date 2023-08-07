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هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-07 | 08:04
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هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
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هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لها لإستكمال مناقشة الموازنة.
وقد اضيف الى جدول الاعمال مجموعة بنود.
فهل ستشمل مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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