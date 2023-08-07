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الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-07 | 13:10
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الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
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الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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