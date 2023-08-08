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مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-08 | 13:44
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مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
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مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تحتضن مهرجانات بيبلوس الدولية اليوم، حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد المعروف باسم "ألِف".
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