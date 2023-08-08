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في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-08 | 13:36
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في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
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في فتقا... سرقة كابلات أعمدة الكهرباء على عين "كاميرات المراقبة"!
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